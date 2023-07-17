الرئيس سليمان: التوافق في انتخاب رئيس فشل

اعتبر الرئيس العماد ميشال سليمان أن "التوافق في انتخاب رئيس قد فشل، ولم يحصل أي مرشح على ٨٦ في ١٢ جلسة".

وقال في بيان: "كان يكفي جلسة واحدة من ١٢ للانتقال إلى جلسة ثانية وثالثة ورابعة و100 في نصاب ٦٥ حتى ينتخب رئيس، وليس تعطيل الجلسات بإفقاد النصاب".

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وفي وقت سابق من اليوم، رأى الرئيس سليمان إن "الكتل النيابية كافة متمسكة بالطائف ولا تسعى الى تعديله، وروح الطائف تنص على اخذ القرارات بالتوافق، واذا تعذّر فبالتصويت.

وأضاف في بيان: "نقطة توافق اساسية بين اللبنانيين، فلماذا نعطل انتخاب رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن خلافاً للمادة ٤٩؟". (الوكالة الوطنية)