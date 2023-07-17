محافظ بعلبك الهرمل استقبل سفيرة السويد.. وهذا ما تم بحثه

استقبل محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، سفيرة السويد في لبنان السيدة آن ديسمور.

وقال خضر في تغريدة له عبر "تويتر" إنه "جرى البحث في أمور تتعلق بمحافظة بعلبك الهرمل، اضافة لإمكان التعاون بتصدير المنتوجات الزراعية الى السويد".