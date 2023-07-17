"من أجل الإنسانية".. دريان: نأمل أن تتوقف الحرب الروسية الأوكرانية

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، سفير روسيا في لبنان ألكسندر روداكوف، يرافقه رئيس مكتب التعاون الروسي اللبناني محمد ناصر الدين ولينا عيتاني، في حضور زياد موسى، وجرى تداول شؤون لبنان والمنطقة وسبل التعاون بين البلدين.

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وخلال اللقاء، أمل المفتي دريان أن "تتوقف الحرب الروسية الأوكرانية من أجل الإنسانية ورأفة بالبشرية".

واستقبل دريان سفير بلجيكا في لبنان Koen Vervaeke، في زيارة بروتوكولية جرى خلالها التطرق لسبل توطيد العلاقات بين البلدين.

والتقى سفير دولة قطر في لبنان إبراهيم بن عبد العزيز السهلاوي في زيارة وداعية، وتم التشاور في آخر المستجدات على الساحة اللبنانية بانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية.

كما التقى القنصل العام للسفارة المصرية في لبنان أحمد إمام، في زيارة وداعية برفقة القنصل العام الجديد للسفارة المستشار محمد المشد.



والتقى سفير لبنان في المغرب زياد عطا الله.