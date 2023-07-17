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لبنان

المرتضى عرض واللواء خير شؤوناً عامة

Lebanon 24
17-07-2023 | 07:16
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 استقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى، الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير في مكتبه في المكتبة الوطنية-قصر الصنائع، وعرض معه شؤونا عامة.
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المرتضى

اللواء خير

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