المرتضى عرض واللواء خير شؤوناً عامة

استقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى، الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير في مكتبه في المكتبة الوطنية-قصر الصنائع، وعرض معه شؤونا عامة.

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