جلسات متتالية لمجلس الوزراء في هذه التواريخ

علم "لبنان 24" ان الامانة العامة لمجلس الوزراء تسلمت بعد ظهر اليوم من وزارة المالية مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023.

وسيصار الى عقد جلسات يومية متتالية لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل، على ان تكون الجلسة الاولى عند الساعة الثالثة من بعد ظهر الاثنين 24 الجاري.

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