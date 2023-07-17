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لبنان

إجتماع عمل في غرفة بيروت وجبل لبنان حول مشاركة لبنان في "اكسبو قطر"

Lebanon 24
17-07-2023 | 07:22
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عقد اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، إجتماع عمل حول مشاركة لبنان في "اكسبو قطر".
 
 
وشارك في الاجتماع، وزير الزراعة عباس الحاج حسن، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، سفيرة لبنان في قطر فرح بري، المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر، المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، رئيس لجنة الزراعة في اتحاد الغرف اللبنانية رفلة دبانة، رئيس مجلس رجال الاعمال اللبناني القطري فادي صعب، رئيس نقابة الصناعات الغذائية منير البساط وأمين سر الهيئات الاقتصادية الفونس ديب.
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وخصص الاجتماع لوضع خارطة طريق لمشاركة لبنان في "اكسبو قطر"، حيث تم استعراض كل المقومات والخطوات والتدابير المطلوبة  لتوفير أفضل الظروف لإنجاح مشاركة لبنان في هذا الحدث الاقتصادي العالمي واستفادة لبنان بالحد الاقصى لا سيما قطاعاته الاقتصادية المعنية لا سيما الزراعة والصناعات الغذائية والمونة وكل ما يرتبط بشكل عضوي بالقطاع الزراعي.
 
وتم الاتفاق خلال الاجتماع، على إطلاق مناقصة لتلزيم شركة لإدارة الجناح اللبناني في "اكسبو قطر"، على ان يتم تلزيم الشركة التي تفوز بالمناقصة خلال 15 يوما على أبعد تقدير لتمكينها من القيام بكل ما يلزم قبل إنطلاق المعرض في مطلع تشرين الاول المقبل.
 
كما تم الاتفاق على إبقاء الاجتماعات مفتوحة، لاتخاذ القرارات والتدابير المناسبة، لانجاح هذه المشاركة ولمواكبة مختلف الأعمال التحضيرية.
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