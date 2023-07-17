وزير الخارجية القطري استقبل لودريان وبحثا في التطورات اللبنانية

استقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني اليوم، مبعوث الرئيس الفرنسي للبنان جان إيف لودريان، بمناسبة زيارته للبلاد.

وجرى خلال اللقاء وفق ما ذكرت وكالة الانباء القطرية "قنا"، استعراض علاقات التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى آخر المستجدات بالمنطقة، لا سيما في لبنان.