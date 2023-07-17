الخليل رفع الى رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون موازنة 2023

رفع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل الى رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023، مقارناً مع قانون موازنة العام 2022، وذلك لدرسه وإقراره وإحالته الى المجلس النيابي وفق الأصول.

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