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لبنان

الخليل رفع الى رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون موازنة 2023

Lebanon 24
17-07-2023 | 07:48
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رفع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل الى رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023، مقارناً مع قانون موازنة العام 2022، وذلك لدرسه وإقراره وإحالته الى المجلس النيابي وفق الأصول.
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