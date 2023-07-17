Advertisement

لبنان

مساء الغد... وقفة احتجاجية لـ"التيار"

Lebanon 24
17-07-2023 | 07:45
A-
A+
Doc-P-1088383-638252022321992054.jpg
Doc-P-1088383-638252022321992054.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن اللجنة المركزية للإعلام في التيار الوطني الحرّ البيان التالي:

"اعتراضا على القرار الاوروبي يلي  قضى بابقاء  النازحين السوريين  بلبنان ، ووسط الصمت المهين للحكومة اللبنانية ولبعض النواب، تضامننا كشعب لبناني واجب بوقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 18 تموز 2023 الساعة 6:30 مساء أمام مركز بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان في وسط بيروت. 
Advertisement

لنقول للعالم كلو وللاروبيين خاصة  انو ما رح  نقبل تنتهك سيادتنا ولا تتغير هويتنا..ولنحثّ المسؤولين اللبنانيين للتحرك ضد هيدا القرار."
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:24 | 2023-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2023-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:04 | 2023-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2023-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:30 | 2023-07-17
17:57 | 2023-07-17
16:58 | 2023-07-17
16:47 | 2023-07-17
16:34 | 2023-07-17
16:20 | 2023-07-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website