Advertisement

صدر عن اللجنة المركزية للإعلام في التيار الوطني الحرّ البيان التالي:"اعتراضا على القرار الاوروبي يلي قضى بابقاء النازحين السوريين بلبنان ، ووسط الصمت المهين للحكومة اللبنانية ولبعض النواب، تضامننا كشعب لبناني واجب بوقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 18 تموز 2023 الساعة 6:30 مساء أمام مركز بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان في وسط بيروت.لنقول للعالم كلو وللاروبيين خاصة انو ما رح نقبل تنتهك سيادتنا ولا تتغير هويتنا..ولنحثّ المسؤولين اللبنانيين للتحرك ضد هيدا القرار."