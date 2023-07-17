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لبنان

بعد المزايدات والاعتراضات: هذا هو القرار الحكومي بشأن النازحين السوريين (صورة)

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-07-2023 | 08:22
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إستغربت اوساط حكومية معنية "المزايدات الحاصلة في ملف النازحين السوريين، على اثر اعلان وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب استقالته من رئاسة اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الموضوع".
وذكّرت الاوساط بالقرار الحكومي المتخذ في مجلس الوزراء بتاريخ 13-6-2023، والذي اعطى الضوء الاخضر للوزراء لمتابعة هذا الملف.
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