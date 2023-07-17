بعد اعلانه عدم العودة الى العراق احتجاجا.. دعوة للصلاة لأجل بطريرك الكلدان ساكو

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تفاصيل الانسحاب

وكان بطريرك الكلدان في العراق والعالم الكاردينال لويس ساكو، اعلن الانسحاب من المقر البطريركي في العاصمة العراقية بغداد، وذلك في رسالة وجهها إلى رئيسي الجمهورية والحكومة العراقيين. يمكن الاطلاع على التفاصيل، من خلال الرابط التالي، الرجاء الضعط هنا:

وجهت أمينة سر اللجنة الأسقفية "عدالة وسلام" المنبثقة من مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان السيدة سوزي الحاج، دعوة نشرتها على صفحة الواتساب الخاصة بالمشاركين في السينودس القاري الذي انعقد في لبنان، وذلك للصلاة من أجل بطريرك الكلدان في العراق والعالم الكاردينال لويس ساكو.وجاء في نص الدعوة:رسالة نداء من القلب عن البطريرك ساكو،إلى صاحب الغبطة والنيافة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي،إلى صاحب الغبطة والنيافة الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا،إلى أصحاب الغبطة البطاركة الكاثوليك في لبنان والشرق،إلى قدس الأب خليل علوان، أمين عام مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك،إلى كلّ المكرّسين والمؤمنين بوحدة المسيحيين، خصوصًا المشاركين في المسيرة السينودوسيّة،بقدر ما كانت الفرحة كبيرة بلقاءات الجمعيّة السينودسيّة في بيت عنيا مزار سيّدة لبنان حريصا المنعقدة بين 13 إلى 17 شباط 2023، وبكلّ النشاطات المباركة التي تلتها في مختلف البلدان والكنائس المشاركة، وبالخبر المبارك لتعيين بطريرك اللاتين بييرباتيستا بيتسابالا كاردينالًا، بقدر ما صعقنا في صميم القلب بالأخبار المؤلمة عن صاحب الغبطة والنيافة الكاردينال مار روفائيل ساكو بطريرك الكلدان في العراق والعالم!لذا جئنا بموجبه، نظرًا للاحترام والمودّة الكبيريْن اللذين نكنّهما جميعًا لشخص الكاردينال ساكو، نطلب تعميم حملة صلاة على نيّة السلام في العراق وكلّ الشرق الحبيب، دعمًا لمسيرة الكاردينال ساكو الداعمة دومًا للأخوّة والمحبّة بين كلّ الناس على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم.أرجو تقديم تساعية قداديس في مختلف الكنائس الكاثوليكية الشرقيّة، في لبنان والشرق والعالم، علاوة على صلوات الورديّة، وتوزيع ساعات السجود للقربان الأقدس بين مختلف البلدان والكنائس عمومًا والكاثوليكيّة خصوصًا، وذلك، طالبين شفاعة مريم العذراء والدة الإله الفائقة القداسة، وشفاعة رؤساء الملائكة مار ميخائيل ومار جبرائيل ومار روفائيل، والقديس Saint Irénée de Lyon شفيع الوحدة والسلام، والقدّيسة مارينا راهبة قنوبين وشفيعة المظلومين والمتّهمين زورًا.وكان البطريرك ساكو اعلن الانسحاب من المقر البطريركي في العاصمة العراقية بغداد، وذلك في رسالة وجهها إلى رئيسي الجمهورية والحكومة العراقيين.