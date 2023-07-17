مع بداية المجالس العاشورائية.. اطلالة للسيد نصرالله

️يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يوم الثلاثاء في الليلة الأولى بالمجلس العاشورائي المركزي الذي يقيمه "حزب الله" في مجمع سيد الشهداء الرويس بالضاحية الجنوبية لبيروت.

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