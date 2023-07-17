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لبنان

مع بداية المجالس العاشورائية.. اطلالة للسيد نصرالله

Lebanon 24
17-07-2023 | 09:27
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️يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يوم الثلاثاء في الليلة الأولى بالمجلس العاشورائي المركزي الذي يقيمه "حزب الله" في مجمع سيد الشهداء الرويس بالضاحية الجنوبية لبيروت.
 
 
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