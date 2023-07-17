جورج الحاج استنكر التعرض لموظفي بنك الموارد: لوضع حد لعمليات التعدي

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استنكر رئيس اتحاد "نقابات موظفي المصارف" النقيب جورج الحاج، تعرض موظفي بنك الموارد - فرع انطلياس اليوم لشتى "انواع التهديد من مودع يدعى ادغار عواد يصطحب ولده البالغ من العمر 13 عاما حيث قام برمي مادة البنزين على الأرض وعلى الكونتوار، مهددا أرواح عدد من الموظفين والزبائن بالحرق كما حصل في الايام السابقة حوادث مماثلة وهي اعمال تتكرر باستمرار في ظل غياب للسلطة المسؤولة عن حياة المواطنين والتي تقع على عاتقها المسؤولية الفعلية من هدر لأموال المودعين، باقتراضها بدون شفقة من خزائن مصرف لبنان وبدون إيجاد الحلول لإرجاعهاالى اصحابها".وقال الحاج في بيان: "اننا نعيد ونكرر بأننا سبق واخذنا مواقف ودعونا لاقفال المصارف وقمنا بالاتصالات مع المراجع المختصة والمعنيين في الدولة لوضع حد لعمليات التعدي على موظفي المصارف والمودعين خلال وجودهم داخل الفروع، لكننا لم نلحظ أي أهتمام من المعنيين في السلطة حتى اللحظة".وتابع :"لذلك لا نرى انهم مدركون لهذه الأعمال الاجرامية في حق موظفي المصارف وهم الخاسرون الأوائل من كل ما حصل ويحصل في قطاع المصارف، وأصبح مستقبلهم ومستقبل اولادهم في مهب الريح. وسبق ذلك صرف الاف الموظفين ممن أصبحوا في منازلهم ،بسبب ضرب القطاع المصرفي أيقونة لبنان ووجه الاقتصادي والمالي".وختم الحاج :"نعيد ونحذر من تكرار ما يحصل قبل الاقدام على اخذ الموقف المناسب.ان إدارة بنك الموارد لم تدع على مقتحم الفرع نظرا لوضعه الصحي فتم اطلاق سراحه".