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لبنان

الجيش يعلن عن تمارين تدريبية في مناطق عدة.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
17-07-2023 | 09:49
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 صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، سلسلة بيانات عن تمارين تدريبية وتفجير ذخائر.

البيان الاول

"ستقوم القوات الجوية بتاريخي 18 و19 /7 /2023 بإجراء رماية جوية نهارية وليلية في حقل رماية العاقورة، يتخللها استعمال ذخيرة حية بواسطة الأسلحة الرشاشة والصاروخية".
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البيان الثاني
 
"ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 18 /7 /2023 ولغاية 27 /7 /2023 ما بين الساعة 9.00 ولغاية الساعة 19.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة عيون السيمان، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".
 
البيان الثالث
 
"ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 11 / 7 /2023 ولغاية 30 / 7 /2023 ما بين الساعة 9.00 ولغاية الساعة 15.00، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة وطى الجوز، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة".
 
البيان الرابع
"ستقوم وحدة من الجيش اعتباراً من 10 / 7 / 2023 ولغاية 27 / 7 / 2023 ضمناً، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في منطقة رأس مسقا - الكورة، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".
 
 البيان الخامس
 
"ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 9 / 7 / 2023  ولغاية 4 / 8 / 2023 ما بين الساعة 8.00 ولغاية الساعة 22.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في مناطق كفرفالوس، حقل تدريب مزرعة حنوش - حامات، بجدرفل، كفتون وجرد العاقورة - حدث بعلبك، تتخللها رمايات بالذخيرة الخلبية والحية بواسطة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

لذا تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه".
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