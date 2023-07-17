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لبنان

نصار التقى نظيرته اليونانية لمتابعة الاتفاقية الثلاثية

Lebanon 24
17-07-2023 | 09:57
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التقى وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال المهندس وليد نصار، بنظيرته اليونانية الوزيرة Olga Kefalogianni، من أجل متابعة الاتفاقية الثلاثية الموقعة في أثينا بين لبنان اليونان وقبرص بتاريخ 12 أيار 2023 .
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وخلال اللقاء، تم الاتفاق بين الطرفين على المضي قدما بتكليف  لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة تطبيق بنود الاتفاقية.
 
كما دعا الوزير نصار  الوزيرة Kefalogianni إلى زيارة لبنان في أيلول المقبل، والقيام بجولة على المناطق السياحية ضمن برنامج يتم التحضير له.
 
وختم الوزير نصار زيارته مباركا لنظيرته في اليونان بمركزها الجديد، مؤكدا "ضرورة التعاون من أجل تعزيز وتفعيل العلاقات التبادلية الثنائية بين البلدين في المجال السياحي".
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