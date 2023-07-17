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لبنان

النبطية... حملة لازالة التعديات على شبكة المياه العامة

Lebanon 24
17-07-2023 | 10:28
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن فرق التفتيش من دائرة مياه النبطية وبمؤازرة دورية من امن الدولة من مكتب النبطية، نفذت حملة لازالة التعديات على شبكة المياه العامة في بلدة الدوير، وشملت حي ريشوم للمرة الثانية خلال اسبوع .
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وتم خلال الحملة ازالة مخالفات من العديد من المنازل التي ضبط فيها تركيب شفاطات لسحب المياه ، وتعدي على الشبكة باستخراج اكثر من منفذ للمشترك الواحد.

وتم ختم المخالفات بالرصاص المخصص وتوجيه انذارات شفهية لاصحابها .

وتعاني بلدة الدوير من ازمة مياه حادة ، وبالرغم من وجود بئريين ارتوازيين للتغذية اضافة الى التغذية من ابار تفاحتا الا ان معظم احياء البلدة محرومة من المياه بسبب التعدي على الشبكة وسوء التوزيع، وغياب المعالجات من السلطات المعنية.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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