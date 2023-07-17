اندلاع حريق كبير في بلدة الخرايب.. والأهالي يناشدون

اندلع حريق كبير في بلدة الخرايب، في منطقة خلة المكسور - غربي البلدة.



وناشد أهالي البلدة "أصحاب صهاريج المياه، المبادرة إلى المساعدة لإخمادها لأنها قريبة من المنازل والأشجار المثمرة". (الوكالة الوطنية)

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