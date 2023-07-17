Advertisement

لبنان

اندلاع حريق كبير في بلدة الخرايب.. والأهالي يناشدون

Lebanon 24
17-07-2023 | 10:58
A-
A+
Doc-P-1088431-638252137888393411.png
Doc-P-1088431-638252137888393411.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اندلع حريق كبير في بلدة الخرايب، في منطقة خلة المكسور - غربي البلدة.

وناشد أهالي البلدة "أصحاب صهاريج المياه، المبادرة إلى المساعدة لإخمادها لأنها قريبة من المنازل والأشجار المثمرة". (الوكالة الوطنية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد ان خرج عن السيطرة.. السلطات الاسبانية تجلي الالاف نتيجة حريق غابات في جزر الكناري
lebanon 24
18/07/2023 02:56:54 Lebanon 24 Lebanon 24
حريقٌ كبير في جبل تربل.. النيران كثيفة والأهالي يرفعون الصوت لإخمادها
lebanon 24
18/07/2023 02:56:54 Lebanon 24 Lebanon 24
حريق داخل مطعم في سير الضنية
lebanon 24
18/07/2023 02:56:54 Lebanon 24 Lebanon 24
حريقٌ اندلع فجر اليوم في شارع الثورة في سوريا
lebanon 24
18/07/2023 02:56:54 Lebanon 24 Lebanon 24

خرايب

حريق

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:24 | 2023-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2023-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:04 | 2023-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2023-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:30 | 2023-07-17
17:57 | 2023-07-17
16:58 | 2023-07-17
16:47 | 2023-07-17
16:34 | 2023-07-17
16:20 | 2023-07-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website