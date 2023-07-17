قرارٌ عاجل من مدير عام "قوى الأمن".. إليكم نصّه

أصدر المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، اليوم الإثنين، برقية تقضي بإعادة ربط شعبة المعلومات برئاسة الأركان بعد قرارٍ سابق صادر عنه قضى بربطها به بصورة إستثنائية ولضرورات الخدمة.

Advertisement

وفي ما يلي نص البرقية: