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لبنان

قرارٌ عاجل من مدير عام "قوى الأمن".. إليكم نصّه

Lebanon 24
17-07-2023 | 11:46
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أصدر المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، اليوم الإثنين، برقية تقضي بإعادة ربط شعبة المعلومات برئاسة الأركان بعد قرارٍ سابق صادر عنه قضى بربطها به بصورة إستثنائية ولضرورات الخدمة.
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وفي ما يلي نص البرقية:
 
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