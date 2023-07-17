بعد إقتحام مودعٍ لأحد فروعه.. بيانٌ توضيحي من "بنك الموارد"

أصدرت الدائرة الإعلامية في بنك الموارد البيان الآتي:



"بتاريخ 17/7/2023، سطا أحد المودعين على فرع المصرف في أنطلياس مستخدما قنابل المولوتوف وأقدم على تحطيم الفرع وتهديد الموظفين والإستيلاء على مبلغ يتجاوز أضعاف أضعاف قيمة وديعته".

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وأضاف: "للعلم، فإنّ المصرف كان قد وافق على فتح حساب للمودع المعتدي خلال العام ‎2020 (أي بعد إندلاع ثورة ‎17 تشرين الأول ‎2019 حيث أودع فيه مبلغا بالعملة الوطنية، قام المصرف لاحقا بتحويله الى عملة الدولار الأميركي على سعر الصرف الرسمي في حينه (أي /1500/ل.ل‏ للدولار الأميركي الواحد)، ثم تم خلال العام ‎2021 ‏تغذية الحساب بموجب شيكات مصرفية. مع التأكيد أن المصرف لم يتوان يومأ عن تنفيذ طلبات وتعليمات المودع المعتدي وفق تعاميم مصرف لبنان ذات الأرقام 151 و 158 و 161".