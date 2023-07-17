مأساة في صيدا تطالُ عسكرياً في الجيش.. هكذا خسر حياته! (صورة)

توفي العسكري في الجيش محمد سلامة إثر إصابته بطلقٍ ناريّ عن طريق الخطأ في صيدا.

وعلى الفور، جرى نقل الجثة إلى مستشفى لبيب أبو ظهر في المدينة عبر سيارة تابعة لجمعية الرسالة الإسلاميّة.