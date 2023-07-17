بنتيجة التحريّات.. سارق محتويات منزل في بنت جبيل بقبضة الأمن

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أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، في بيان أنه "في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لملاحقة وتوقيف المطلوبين ومرتكبي الجرائم، كُلّفت مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي متابعة ملفّ الادّعاء المُقَدَّم لدى مخفر بنت جبيل في وحدة الدرك الإقليمي من قبل أحد المواطنين بحق المدعو: ر. م. (مواليد عام 1995، سوري) بجرم سرقة محتويات منزل".وتابع البيان: "بتاريخ 03-07-2023 وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكّنت دورية من المفرزة المذكورة من تحديد مكان تواجده وتوقيفه في بلدة قعقعيّة الجسر-النبطية. بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه.أودع مخفر بنت جبيل لاستكمال التحقيق معه بناء على إشارة القضاء المختصّ".