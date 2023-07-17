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لبنان

انتخاب ناجي فاضل رئيساً لنقابة "موظفي مصرف لبنان"

Lebanon 24
17-07-2023 | 12:09
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أعلنت نقابة موظفي مصرف لبنان في بيان، اليوم الإثنين، إنتخاب ناجي فاضل رئيساً لها.
وجاء في بيان النقابة: "بناء على نتائج الإنتخابات التي جرت في 7/7/2023 لانتخاب مجلس جديد لنقابة موظفي مصرف  لبنان لولاية كاملة، وفاز فيها كل من صخر عرب، منى إبراهيم، بشاره الحلو، نسيمة الطبش، حسن دمشقية، ناجي فاضل، ميشال عطا الله، مازن حلاوي، لينا العلي، جدي العلي، بيار أبي سرحال، ورانيا باز، لولاية كاملة، عقد مجلس النقابة اليوم العاشرة صباحا في مبنى مصرف لبنان - بيروت شارع الحمرا بناية -E- الطابق الخامس جلسة لانتخاب الهيئة الإدارية الجديدة، بحضور 11 عضواً: صخر عرب، منى إبراهيم، بشاره الحلو، نسيمة الطبش، حسن دمشقية، ناجي فاضل، ميشال عطا الله، مازن حلاوي، وجدي العلي، بيار أبي سرحال، رانيا باز، وغياب الزميلة لينا العلي.
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وبعد افتتاح الجلسة والترشح إلى المراكز في الهيئة الإدارية الجديدة، جاءت النتيجة بالتزكية على الشكل التالي: ناجي فاضل رئيساً، صخر عرب نائبا للرئيس، مازن حلاوي أميناً السر وحسن دمشقية أميناً للصندوق".
 
 
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