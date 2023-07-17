من سامي الجميّل.. رسالة ناريّة باتجاه الإتحاد الأوروبي

غرَّد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "قدرة الاتحاد الأوروبي على استيعاب اللاجئين أكبر بكثير من لبنان الذي لا طاقة له على تحمل أعباء مشاكل العالم بأكمله وتبعاتها. فليتحمل من صوتوا لصالح التوصيات السيئة المتعلقة باللجوء السوري في البرلمان الأوروبي مسؤولياتهم، قبل أن يعطوا اللبنانيين دروسا بالإنسانية".

Advertisement