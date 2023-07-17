بيان المجموعة الخماسيّة المعنية بلبنان: على البرلمان الإلتزام بالمسؤوليّة وانتخاب رئيس

عقدت اللجنة الخماسية المعنية بلبنان والتي تضمّ ممثلين عن السعودية، مصر، قطر، فرنسا وأميركا، إجتماعاً في العاصمة القطرية الدوحة، وكانت هناك دعوة صريحة للبرلمان اللبناني بوجوب تحمل المسؤولية وإنتخاب رئيسٍ جديد للجمهوريّة.

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وبحسب بيانٍ صادر عنها، فقد ناقشت اللجنة الحاجة المُلحة للتعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية وتنفيذ إصلاحات اقتصادية ضرورية، مشيرة إلى أنّ إنقاذ الإقتصاد وتأمين مستقبل أكثر ازدهاراً للشعب اللبناني يعتمدُ على ما ستقوم به القيادة اللبنانية. وأكدت اللجنة الإلتزام بسيادة لبنان واستقلاله، مشيرة إلى أنه من المهم أن يلتزم أعضاء البرلمان اللبناني بمسؤوليتهم الدستورية وأن يشرعوا في انتخاب رئيس للبلاد، وأضافت: "لقد ناقشنا خيارات محددة في ما يتعلق باتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يعرقلون إحراز تقدم في هذا المجال".

وأكملت: "بغية تلبية تطلعات الشعب اللبناني وتلبية احتياجاته الملحة، فلا بد أن ينتخب لبنان رئيساً للبلاد يجسد النزاهة ويوحد الأمة ويضع مصالح البلاد في المقام الأول، ويعطي الأولوية لرفاه مواطنيه ويشكل ائتلافاً واسعاً وشاملاً لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الأساسية، لا سيما تلك التي يوصي بها صندوق النقد الدولي. إنّ بلداننا على استعداد للعمل مع لبنان لدعم تنفيذ هذه الإجراءات الإصلاحية التي لا مفر منها لتحقيق ازدهار البلاد واستقرارها وأمنها في المستقبل".

كذلك، شدّد اللجنة على الحاجة الماسة إلى الإصلاح القضائي وتطبيق سيادة القانون، لا سيما في ما يتعلق بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020، داعية بقوة القادة والأطراف اللبنانية على اتخاذ إجراءات فورية للتغلب على المأزق السياسي الحالي.



وأكدت اللجنة أيضاً على أهمية تنفيذ الحكومة اللبنانية لقرارات مجلس الأمن الدولي والاتفاقيات والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك تلك الصادرة عن جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني التي تضمن الحفاظ على الوحدة الوطنية والعدالة المدنية في لبنان.



وختم البيان بالقول: "تواصل كل من جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية ودولة قطر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية دعمها الثابت للبنان وتتطلع إلى استمرار التنسيق بما يصب في مصلحة الشعب اللبناني".