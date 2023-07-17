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لبنان

يوم الخميس.. إليكم ما سيشهده مصرف لبنان

Lebanon 24
17-07-2023 | 13:23
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أفادت قناة "الجديد" بأنّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سيعقد اجتماعاً يوم الخميس المقبل مع نوّابه الأربعة لدرس مرحلة ما بعد منصة "صيرفة". 
 
 
 
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