في الدوير.. حملة لإزالة التعديات عن شبكة المياه العامّة

نفذت فرق التفتيش من دائرة مياه النبطية وبمؤازرة دورية من أمن الدولة من مكتب النبطية، حملة لازالة التعديات على شبكة المياه العامة في بلدة الدوير.

وتمّ خلال الحملة إزالة مخالفات من العديد من المنازل التي ضبط فيها تركيب شفاطات لسحب المياه، فضلاً عن تعديات أخرى على الشبكة تتمثلُ باستخراج أكثر من منفذ للمشترك الواحد.

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وعلى الفور، تمّ ختم المخالفات بالرصاص المخصص وتوجيه إنذارات شفهية لأصحابها.



يُشار إلى أنَّ بلدة الدوير تعاني من أزمة مياه حادة، وبالرغم من وجود بئرين إرتوازيتين للتغذية إضافة إلى التغذية من آبار تفاحتا، إلا أنَّ معظم أحياء البلدة محرومة من المياه بسبب التعدي على الشبكة وسوء التوزيع، وغياب المعالجات من السلطات المعنية.



وقوبلت عملية التفتيش بارتياح من الأهالي الذين تمنوا أن "تتواصل بشكل مكثف ويتم معاقبة المخالفين الذين بمعظمهم ليسوا من المشتركين لدى دائرة المياه".