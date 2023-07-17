هذا ما سجّله دولار السوق الموازية مساء اليوم!

تراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم، ما بين 91700 و92000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.وكان قد تراوح سعر الصرف عصراً ما بين 91500 و92000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.