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لبنان

بعد انتهاء فترة "الحاكم".. مصرف لبنان سيلغي "صيرفة" تدريجياً

Lebanon 24
17-07-2023 | 14:12
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كشف نائب حاكم مصرف لبنان في حديث لـ"رويترز" أن "المركزي" سيلغي تدريجيا منصة "صيرفة" بعد انتهاء فترة حاكم المصرف رياض سلامة.
 
 
يذكر أن سلامة سيعقد اجتماعاً يوم الخميس المقبل مع نوّابه الأربعة لدرس مرحلة ما بعد "صيرفة"، بحسب ما أفادت به قناة "الجديد".
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رياض سلامة

لبنان

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