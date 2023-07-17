"مفرقعات" كادت تؤدي لكارثة في بلدة لبنانية.. هذه تفاصيل ما حصل

تمكّنت فرق الدفاع المدني من إخماد حريقٍ اندلع في بلدة السفيرة - الضنية، مساء اليوم الإثنين، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.

وبحسب المعلومات، فإنّ النيران تمدّدت بشكلٍ سريع قبل تطويقها، فيما تبين أنها ناجمة عن مفرقعات ناريّة.