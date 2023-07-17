مُفاجأة جديدة عن "صيرفة" اليوم.. إكتشفوا ما حصل

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الأمر اللافت والمفاجئ أكثر هو أنَّ حجم التداول على المنصّة إنخفض 50 مليون دولاراً من يوم الجمعة الماضية، إذ كان في ذلك الحين 155 مليون دولار بينما كان اليوم بـ100 و 5 ملايين دولار.مصادر مصرفيّة قالت لـإنَّ الخضّة التي إرتفاع السعر قبل يومين جعل فرضية رفع مصرف لبنان لسعر "صيرفة" قائمة، إلا أنَّ الإنخفاض المُتسارع الذي حصل والإستقرار النسبي للدولار، ساهم في حفاظ المنصة على تسعيرتها المذكورة أعلاه.ووفقاً للمصادر، فإنَّ تراجع التداول على "صيرفة" بهذا الشكل اللافت، قد يكون مُتربطاً بأمرين أساسيين وهما:الأول: مخاوف المواطنين من تقديم طلباتٍ على "صيرفة" خلال الأسبوع الماضي بعد حديث عن إلغائها، الأمر الذي قلَّص حجم طلبهم على الدولار من المصارف، وبالتالي تراجع التداول.الثاني: عدم وجودِ طلبٍ كبير على المنصّة عبر المصارف من قبل التُّجار الكبار، الأمر الذي ساهم في إنخفاض سيولة التداول 50 مليون دولاراً دفعة واحدة.ووفقاً للمصادر عينها، فإنّ تراجع التداول بهذه النسبة و "ضربة واحدة" يعني أنّ الإعتماد على المنصة بدأ يتراجع تدريجياً، مشيرة إلى أنه من الضروري جداً مراقبة أرقام "صيرفة" خلال الأسبوعين المقبلين لقياس إستمرارية تأثيرها على السوق.