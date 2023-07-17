Advertisement

لبنان

مُفاجأة جديدة عن "صيرفة" اليوم.. إكتشفوا ما حصل

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
17-07-2023 | 14:44
A-
A+
Doc-P-1088485-638252271951792235.jpg
Doc-P-1088485-638252271951792235.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كان لافتاً اليوم الإستقرار في سعر دولار "صيرفة" عند الـ85500 ليرة لبنانيّة، وذلك على الرغم من الخضّة التي شهدها سوق الصرف قبل يومين وساهمت بإرتفاع الدولار نحو 9 آلاف ليرة لبنانية إلى الـ100 ألف قبل هبوطٍ متسارع وإستقرار مُجدداً عند حدود الـ91 ألفاً.
Advertisement

الأمر اللافت والمفاجئ أكثر هو أنَّ حجم التداول على المنصّة إنخفض 50 مليون دولاراً من يوم الجمعة الماضية، إذ كان في ذلك الحين 155 مليون دولار بينما كان اليوم بـ100 و 5 ملايين دولار.

مصادر مصرفيّة قالت لـ"لبنان24" إنَّ الخضّة التي إرتفاع السعر قبل يومين جعل فرضية رفع مصرف لبنان لسعر "صيرفة" قائمة، إلا أنَّ الإنخفاض المُتسارع الذي حصل والإستقرار النسبي للدولار، ساهم في حفاظ المنصة على تسعيرتها المذكورة أعلاه.

ووفقاً للمصادر، فإنَّ تراجع التداول على "صيرفة" بهذا الشكل اللافت، قد يكون مُتربطاً بأمرين أساسيين وهما:

الأول: مخاوف المواطنين من تقديم طلباتٍ على "صيرفة" خلال الأسبوع الماضي بعد حديث عن إلغائها، الأمر الذي قلَّص حجم طلبهم على الدولار من المصارف، وبالتالي تراجع التداول.

الثاني: عدم وجودِ طلبٍ كبير على المنصّة عبر المصارف من قبل التُّجار الكبار، الأمر الذي ساهم في إنخفاض سيولة التداول 50 مليون دولاراً دفعة واحدة.

ووفقاً للمصادر عينها، فإنّ تراجع التداول بهذه النسبة و "ضربة واحدة" يعني أنّ الإعتماد على المنصة بدأ يتراجع تدريجياً، مشيرة إلى أنه من الضروري جداً مراقبة أرقام "صيرفة" خلال الأسبوعين المقبلين لقياس إستمرارية تأثيرها على السوق.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:24 | 2023-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2023-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:04 | 2023-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2023-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:30 | 2023-07-17
17:57 | 2023-07-17
16:58 | 2023-07-17
16:47 | 2023-07-17
16:34 | 2023-07-17
16:20 | 2023-07-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website