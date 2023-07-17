مهنة تطرأ في لبنان تمنحكم 20 دولاراً يومياً.. ما هي؟

وسطَ إزدياد اعتماد المواطنين على أنظمة الطّاقة الشمسيّة منذ نحو عامٍ وحتى الآن، تبيّن أن هناك مهنة جديدة طرأت على خطّ ذاك الأمر وتتمثل بالإستعانة بـ"متعهدين" متخصصين فقط بتنظيف ألواح الطاقة الشمسية على أسطُح المنازل وأيضاً على المباني الشاهقة.

Advertisement



وما تبيّن هو أن تكلفة عملية تنظيف ألواح الطاقة تبدأ من 20 دولاراً للمرّة الواحدة، أما في حال تمّت الإستعانة بـ"ونش" مُخصص للألواح الموجودة في مكانٍ يصعب الوصول إليه، فترتفع التكلفة لتصل إلى 200 دولار.