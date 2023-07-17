مهنة تطرأ في لبنان تمنحكم 20 دولاراً يومياً.. ما هي؟

وسطَ إزدياد اعتماد المواطنين على أنظمة الطّاقة الشمسيّة منذ نحو عامٍ وحتى الآن، تبيّن أن هناك مهنة جديدة طرأت على خطّ ذاك الأمر وتتمثل بالإستعانة بـ"متعهدين" متخصصين فقط بتنظيف ألواح الطاقة الشمسية على أسطُح المنازل وأيضاً على المباني الشاهقة.
وما تبيّن هو أن تكلفة عملية تنظيف ألواح الطاقة تبدأ من 20 دولاراً للمرّة الواحدة، أما في حال تمّت الإستعانة بـ"ونش" مُخصص للألواح الموجودة في مكانٍ يصعب الوصول إليه، فترتفع التكلفة لتصل إلى 200 دولار.
اللافت أنَّ تلك المهنة باتت تجتذبُ الكثيرين خصوصاً أولئك الذين لا عملَ لهم، ما يعني أنّها فرصة لكسب المال وبـ"العملة الصعبة".