فيديو جديد لنصرالله.. هكذا وصف أول لحظةٍ شاهد فيها فلسطين المحتلة

نشر حساب الإعلام الحربيّ التابع لـ"حزب الله" عبر "تويتر"، مقطع فيديو جديد للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله من ضمن وثائقي يسردُ حقبات أساسية في مسيرة الحزب من ضمنها مرحلة تحرير الجنوب عام 2000.

وخلال الفيديو، وصف نصرالله المرّة الأولى التي شاهد فيها فلسطين المُحتلّة عن قرب يوم 25 أيّار عام 2000، وذلك من مدينة بنت جبيل المحُاذية للحدود.

وأشار نصرالله في حديثه إلى أنه قبل إجتياح العام 1978، زار مدينة بنت جبيل لكنه لم يتمكن من مشاهدة فلسطين المحتلة بسبب الضباب الكثيف بفعل الشتاء والطقس العاصف، وقال: "حينها، كنت أبلغ من العمر نحو 15 عاماً، وبسبب الأمطار والضباب لم تتسنّ لي رؤية الأراضي المحتلة".

وأوضح نصرالله أنّ القائد العسكري الراحل عماد مغنية أبلغه في يوم التحرير أن بإمكانه الذهاب إلى بنت جبيل، علماً أن الوضع الأمني لم يكن مستتباً هناك بشكلٍ تام رغم الإنسحاب الإسرائيليّ باتجاه الأراضي المُحتلة، وفق قوله.

كذلك، لفت نصرالله إلى أنّه حينما شاهد فلسطين المحتلة، فإن أول صورة تبادرت إلى مخيلته وذهنه كانت للأمين العام السابق للحزب، الشهيد السيد عبّاس الموسوي.