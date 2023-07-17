Advertisement

لبنان

فيديو جديد لنصرالله.. هكذا وصف أول لحظةٍ شاهد فيها فلسطين المحتلة

Lebanon 24
17-07-2023 | 16:20
A-
A+
Doc-P-1088505-638252328161885375.PNG
Doc-P-1088505-638252328161885375.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشر حساب الإعلام الحربيّ التابع لـ"حزب الله" عبر "تويتر"، مقطع فيديو جديد للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله من ضمن وثائقي يسردُ حقبات أساسية في مسيرة الحزب من ضمنها مرحلة تحرير الجنوب عام 2000.
 
وخلال الفيديو، وصف نصرالله المرّة الأولى التي شاهد فيها فلسطين المُحتلّة عن قرب يوم 25 أيّار عام 2000، وذلك من مدينة بنت جبيل المحُاذية للحدود.
 
وأشار نصرالله في حديثه إلى أنه قبل إجتياح العام 1978، زار مدينة بنت جبيل لكنه لم يتمكن من مشاهدة فلسطين المحتلة بسبب الضباب الكثيف بفعل الشتاء والطقس العاصف، وقال: "حينها، كنت أبلغ من العمر نحو 15 عاماً، وبسبب الأمطار والضباب لم تتسنّ لي رؤية الأراضي المحتلة".
 
وأوضح نصرالله أنّ القائد العسكري الراحل عماد مغنية أبلغه في يوم التحرير أن بإمكانه الذهاب إلى بنت جبيل، علماً أن الوضع الأمني لم يكن مستتباً هناك بشكلٍ تام رغم الإنسحاب الإسرائيليّ باتجاه الأراضي المُحتلة، وفق قوله.
 
كذلك، لفت نصرالله إلى أنّه حينما شاهد فلسطين المحتلة، فإن أول صورة تبادرت إلى مخيلته وذهنه كانت للأمين العام السابق للحزب، الشهيد السيد عبّاس الموسوي.
 
 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:24 | 2023-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2023-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:04 | 2023-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2023-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:30 | 2023-07-17
17:57 | 2023-07-17
16:58 | 2023-07-17
16:47 | 2023-07-17
16:34 | 2023-07-17
16:00 | 2023-07-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website