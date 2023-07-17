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لبنان

عملية دهمٍ للجيش عند مدخل شاتيلا.. شاهدوا ماذا ضبطت "المخابرات"

Lebanon 24
17-07-2023 | 16:34
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي‎:‎ "بتاريخ 17 /7 /2023، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات عند مدخل مخيم شاتيلا مستودعًا لتخزين المخدرات وضبطت داخله كمية كبيرة منها شملت حبوب كبتاغون وكُرات باز كوكايين ومادّتا الماريجوانا والسيلفيا. وقد سُلمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق".
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