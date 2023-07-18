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لبنان
بو صعب من معراب: موقف جعجع من الحوار لم يتغير
Lebanon 24
18-07-2023
|
02:38
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اجتمع رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في معراب، بنائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، على مدار ساعة وربع الساعة، في حضور عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ملحم رياشي.
عقب اللقاء، اشار بو صعب الى ان "الزيارة الثالثة تمحورت حول الفراغ الموجود في البلد وعن امكانية التواصل اكثر بين الأفرقاء للوصول الى حلٍّ ينهي هذا الفراغ القاتل".
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واذ كشف ان "النقاش تركّز بشكل مباشر وصريح حول احتمال اقامة حوار او نقاش بين الأفرقاء او الكتل، ما يُطرح داخليا في بعض الاحيان وخارجيا في احيان اخرى"، لفت بو صعب الى انه لمس عدم اقتناع "رئيس القوات" بطاولة حوار تقليدية، كما كان يحصل في الماضي، اذ يعتبر انه من الضروري التوصل الى حلّ لانهاء الفراغ الرئاسي في اسرع وقت.
اضاف: "موقف الدكتور جعجع في هذا الاطار لم يتغيّر، علما انه منفتحٌ على اي تشاور او تواصل او تفاهم مع الأفرقاء كافة من دون استثناء، بغية تحقيق الهدف المنشود. وتحدثنا حول هذا الموضوع الذي يحتاج الى متابعة وما زال من المبكر تناوله في الاعلام".
وردا على سؤال، لفت الى اننا "شهدنا تغيّرات كثيرة منذ زيارته الاخيرة الى معراب بدءا من جولة الموفد الفرنسي جان ايف لو دريان، الى الجلسة الأخيرة لانتخاب الرئيس واجماع كتلٍ وازنة على اسم مرشّح واحد وهو الوزير السابق جهاد أزعور، وصولا الى فشل كل هذه المحاولات".
بو صعب الذي ذكّر انه في كل جولاته لم يَطرح ايَّ اسم كما لم يُسوّق لأي مرشح وما زال على موقفه، شدد على وجوب البحث عما هو مطلوب بعد فشل التوافق.
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