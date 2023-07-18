كيف إفتتح سعر صرف الدولار صباح اليوم؟

وكان سعر صرف الدولار قد سجل مساء أمس تسعيرة تراوحت ما بين 91700 و92000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

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تراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الثلاثاء ما بين 91400 و91800 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد.