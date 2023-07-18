في الجنوب... انفجارات قوية وتحليق لطائرات استطلاع

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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأنه يسمع من حين إلى آخر دوي انفجارات قوية في الجزء المحتل من مرتفعات الجولان يتردد صداها في مناطق مرجعيون حاصبيا والعرقوب، خاصة تلك المواجهة لمزارع شبعا ومرتفعات الجولان.ويتزامن ذلك مع تحليق لطائرات استطلاع من دون طيار، في إطار حالة الاستنفار والمناورات العسكرية التي أعلن عنها الجيش الإسرائيلي بالذخيرة الحية والتي تستمر حتى يوم الخميس المقبل.