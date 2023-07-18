"لننتظر لودريان".. درغام: ربما هناك تغيير في خارطة طريق الفرنسيين

رأى النائب أسعد درغام أن "ليس هناك من نعي للمبادرة الفرنسية ربما هناك تغيير في خارطة طريق الفرنسيين".

وقال في حديث الى اذاعة "صوت كل لبنان": "لننتظر مجيء الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، ونرى إن كانت هناك مبادرة جديدة".

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وأضاف: "إذا كان الاجتماع الخماسي يهدف إلى مساعدة لبنان للوصول إلى حل يرضي الجميع فهو مرحب به"، مشيرا الى أن "الدول الخمس لا تريد فرض مرشح للرئاسة في لبنان".

وعن مشكلة رئيس التيار "الوطني الحر" النائب جبران باسيل مع قائد الجيش العماد جوزاف عون، أكد درغام أن "ليس هناك خلاف شخصي مع قائد الجيش، بل خلاف حول الأداء"، مشيرا في الوقت عينه إلى ان "العماد جوزاف عون لم يسمح للقوى السياسية بالتدخل في شؤون المؤسسة العسكرية".



وعن إعادة الحوار بين "التيار" و"حزب الله"، اعتبر أنه "أساسي للوصول إلى حل يرضي الطرفين من دون شروط مسبقة"، آملا "الوصول الى مقاربة جديدة بينهما".