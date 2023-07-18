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لبنان

في شمسطار.. إطلاق نار على ملازم في قوى الأمن! (صور)

Lebanon 24
18-07-2023 | 03:49
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن مسلحين أطلقوا النار عند الساعة الواحدة والنصف فجراً، على الملازم في قوى الامن الداخلي "م. ش" في بلدته شمسطار ما أدى الى اضرار في المنزل، وقد حضرت الاجهزة الامنية والادلة الجنائية وبدأت تحقيقاتها .
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وبحسب المعلومات، فإن الملازم هو من عديد ضباط سجن زحلة.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ بضعة ايام، أطلق مجهولان مسلحان النار وهما يستقلان درجة نارية من سلاح حربي باتجاه منزل الملازم اول في قوى الامن الداخلي "ح. ق" في بلدته السفري على طريق بعلبك الدولية، وهو ايضا من عديد سجن زحلة.

وفي حين اقتصرت الاضرار على الماديات، حضرت الادلة الجنائية والاجهزة الامنية وفتحت تحقيقاً في الحادثة.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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