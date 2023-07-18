بعملية نوعية.. توقيف أفراد عصابة لسرقة السيّارات وتسليم 18 سيارة مسروقة لمالكيها

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أعلنت المـديريّة العـامّة لقـوى الأمـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العامّـة انه في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها لمكافحة عمليات سرقة السيّارات في مختلف المناطق اللبنانية، ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة والمسّتمرة، توصّل مكتب مكافحة جرائم السّرقات الدّوليّة إلى تحديد هويات أفراد عصابة نفذّوا أكثر من /50/ عملية سرقة سيارة من أنواع مختلفة بهدف بيعها أو نقلها الى بؤر تمهيداً لتفكيكها.بتاريخ 4-7-2023، وبمؤازرة قوّة من المجموعة الخاصّة في وحدة الشّرطة القضائية، تمكّن عناصر المكتب المذكور من رصد الرأس المدبّر للعصابة، وتوقيفه وشريكه، وهما:- ح. د. (من مواليد عام 1993، لبناني)- هـ. هـ. (من مواليد عام ۱۹۸۰، لبناني)كما تمّ ضبط /16/ سيّارة مسروقة، مسدس حربي وأدوات تُستخدم في عمليات سرقة السّيّارات.كذلك، وبعد عمليات الرصد والتعقّب، ألقت عناصر مكتب مكافحة جرائم السّرقات الدّوليّة القبض على كل من:- و. ب. (من مواليد عام 1982، لبناني) في محلة رويسات صوفر (أحد أفراد العصابة)- ع. ب. (من مواليد عام 1992، لبناني)بجرم شراء سيارات مسروقة من (ح. د.)، وضُبط لديه سيارتان مسروقتان.سلمت السيارات الى مالكيها، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين، بناء على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي أفراد العصابة.