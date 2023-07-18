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لبنان

"حققنا حلمنا"... بخاش اختتم مؤتمر الطب الاغترابي

Lebanon 24
18-07-2023 | 04:28
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اختتم مؤتمر الطب الاغترابي أعماله أمس بعشاء تكريمي على شرف الأطباء من اصول لبنانية الذين حضروا خصيصًا من دول الانتشار.

كما حضر المؤتمر اضافة الى نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور يوسف بخاش عمداء كليات طب وحشد من الأطباء وأعضاء مجلس النقابة، تم خلاله تقديم دروع تقديرية لخمسة عشر طبيبا تقديرًا لإنجازاتهم العلمية موزعين بين دول الانتشار ولبنان.
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وألقى بخاش كلمة قال فيها: "فعلا لقد حققنا حلمنا وتوصلنا بفترة زمنية قصيرة الى تنظيم مؤتمر الطب الاغترابي، بحيث جاء بهذا الحجم. وذلك نتيجة التعاون مع جمعيات منتشرة في كل القارات".

اضاف: "تمكنت من تحقيق هذا الحلم بفضل فريق عمل وتنسيق على مستويات عدة. وانحني امام كل المداخلات والمحاضرين اكانوا من الأطباء المقيمين في لبنان أو من الأطباء المغتربين على المستوى العلمي وعلى نوعية المداخلات التي اعادتنا  فعلًا  الى العصر الطبي الذهبي في لبنان. فاسمحوا لي ان أشكر أعضاء مجلس النقابة وجميع الموظفين وكليات الطب الذين تابعوا معنا تحضيرات البرامج كافة منها العلمية والتنظيمية. والشكر أيضا لكل من ساعد في إنجاح هذا المؤتمر على أمل اللقاء في تشرين المقبل لمؤتمر السياحة الطبية".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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