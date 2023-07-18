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لبنان

حاولوا سرقة سيارة في بعلبك.. ففشلوا!

Lebanon 24
18-07-2023 | 04:47
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن مجهولين حاولوا ليل امس سرقة سيارة المدعو "أ. ش" في مدينة بعلبك من نوع جيب نيو غراند شيروكي لون اسود، الا انهم لم يتمكنوا من تشغيلها.

وتركوا خلفهم كابلات وبطاريتين حاولوا من خلالها تشغيل السيارة الا انهم لم يتمكنوا من ذلك، فلاذوا بالفرار.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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