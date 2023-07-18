حاولوا سرقة سيارة في بعلبك.. ففشلوا!

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن مجهولين حاولوا ليل امس سرقة سيارة المدعو "أ. ش" في مدينة بعلبك من نوع جيب نيو غراند شيروكي لون اسود، الا انهم لم يتمكنوا من تشغيلها.



وتركوا خلفهم كابلات وبطاريتين حاولوا من خلالها تشغيل السيارة الا انهم لم يتمكنوا من ذلك، فلاذوا بالفرار.

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