موظفو الادارات العامة اعتصموا امام سرايا طرابلس

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نفذت رابطة موظفي الادارات العامة اعتصاما امام سرايا طرابلس، تحت شعار "السلطة صمت آذانها"، للمطالبة بتصحيح الرواتب واعادة الحقوق الى الموظفين.وعمد المحتجون الى قطع الطريق الرئيسي امام السرايا، وسط اجراءات امنية مشددة نفذتها وحدات الجيش وعناصر قوى الامن الداخلي .وقد اكد رئيس الرابطة، امين رحال، ان الاضراب" مستمر حتى تحقيق المطالب كافة"، وقال :" اضرابنا مستمر، لاسيما وأن السلطة صمت آذانها عن مطالبنا وحقوقنا كموظفين في القطاع العام وكمواطنين ، وما زالت ترفع الضرائب والرسوم مقابل خدمات غير مؤمنة، كما هي الحال في الكهرباء والاتصالات ، وهذا ما يدفعنا يوميا الى التشدد بمواقفنا برفع الصوت، فحقوقنا ومطالبنا محقة واعلنا الاضراب رغم اننا ما زلنا نؤمن بعض الخدمات المهمة للمواطنين" .اضاف:" نحذر السلطة بأننا سنتصدى لاي قرار سيتم اتخاذه في الموازنة ، وسنقف بوجهها امام الضرائب التي يمكن ان يتم فرضها ضد المواطن، وسنرفض التعاقد الوظيفي وخصخصة القطاع العام، وسنبني دولة الرعاية الاجتماعية التي نريدها ".بدوره رئيس الاتحاد العمالي في الشمال النقيب شادي السيد طالب المسؤولين بـ"اعطاء الموظفين حقوقهم"، رافضا "سياسة المراوغة والاستهتار بحقوق الموظفين"، وقال:" نتضامن مع الموظفين في الادارات والمؤسسات العامة، فالموظفون لا يحصلون على حقوقهم، رغم ان هذا الاضراب يضر المواطن بشكل مباشر، الا اننا ننطالب الدولة بالاسراع بتنفيذ مطالب الموظفين الذين يعانون يوميا امام الضائقة المالية التي نعيشها".