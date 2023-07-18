الشاب عبدالله تعرّض لحادث سير مروّع... وحالته حرجة للغاية

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع حادث سير مروّع على طريق راسمسقا، حيث صدمت شاحنة دراجة نارية يقودها الشاب عبدالله هدلا.

ونُقل الجريح إلى مستشفى الهيكلية، ووُصفت حالته بالحرجه للغاية.