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لبنان

الشاب عبدالله تعرّض لحادث سير مروّع... وحالته حرجة للغاية

Lebanon 24
18-07-2023 | 06:09
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع حادث سير مروّع على طريق راسمسقا، حيث صدمت شاحنة دراجة نارية يقودها الشاب عبدالله هدلا.
 
 
ونُقل الجريح إلى مستشفى الهيكلية، ووُصفت حالته بالحرجه للغاية.
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حادث سير

دراجة نارية

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