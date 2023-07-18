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لبنان

نائبٌ غادر جلسة لجنة الادارة والعدل: "ما في شي واضح"

Lebanon 24
18-07-2023 | 06:16
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أفادت "الجديد"، أنّ عضو كتلة "اللقاء الديمقراطيّ" الناىب مروان حمادة غادر جلسة لجنة الادارة والعدل، وقال إنّ "هذه الجلسة من أخطر الجلسات، وما في شي واضح".
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مروان حمادة

مجلس النواب

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