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لبنان

لمناسبة إحياء ذكرى عاشوراء.. تدابير سير في هذه المناطق

Lebanon 24
18-07-2023 | 06:22
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صـدر عـن المديريـة العامـة لقــوى الأمـن الداخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامـة البيان التالي: 

بمناسبة إحياء مراسم ذكرى عاشوراء التي ستقام اعتبارًا من تاريخ اليوم 18-7-2023 ولغاية 28-7-2023 في الضاحية الجنوبية، ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناء على موافقة محافظ جبل لبنان التدابير التالية:
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- منع دخول الآليات الكبيرة (بيك اب، شاحنة، صهريج) إلى جميع المداخل المؤدية الى الضاحية الجنوبية يومياً اعتباراً من الساعة 17,00 ولحين الانتهاء، طيلة الفترة المذكورة سابقاً.

-عدم إطلاق طائرات التدريب والمسيّرات على أنواعها (Drone) في سماء الضاحية خلال هذه الفترة.

لذلك تطلب هذه المديرية العامة من المواطنين الكرام، أخذ العلم والتقيد بهذه التوجيهات.
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