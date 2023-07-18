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لبنان

خلال التحقيق معه اليوم... ماذا قدّم رياض سلامة للقاضي شربل أبو سمرا؟

Lebanon 24
18-07-2023 | 06:37
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استجوب قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في ادعاء النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، ضدّه وضدّ شقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك، في جرائم "اختلاس أموال عامة والتزوير وتبييض الأموال والاثراء غير المشروع والتهرب الضريبي".
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وجرى الاستجواب في حضور وكيل الدفاع عن سلامة ورئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، التي سبق لها أن اتخذت صفة الادعاء ضدهم كممثلة للدولة اللبنانية، وتقرر في نهاية الجلسة ترك سلامة رهن التحقيق، وإرجاء الجلسة إلى يوم الثلاثاء المقبل لاستجواب رجا وماريان في الملفّ عينه.
 
 
إلى ذلك، أفادت "الجديد" أنّ حاكم مصرف لبنان قدّم لأبو سمرا المستندات المطلوبة منه وزاد عليها مستندات أخرى تدعم شهادته.
 
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