الراعي عرض الاوضاع الامنية مع قائد الدرك وامورا تربوية مع الآباتي محفوظ

عرض البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الديمان، الأوضاع الامنية مع قائد الدرك العميد مروان سليلاتي الذي وضعه في أجواء عمل القوى الأمنية في بسط الأمن في لبنان.



كما عرض امورا تربوية واكاديمية مع رئيس عام الرهبنة اللبنانية المارونية الآباتي هادي محفوظ الذي طلب بركة البطريرك متمنيا له" طيب الإقامة في ربوع الوادي المقدس".

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