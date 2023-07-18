لسالكي وسط بيروت... هذا ما أعلنته قوى الأمن

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صدر عن المديريّـة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامة مـا يلـــــــــي:عطفاً على كتاب محافظ مدينة بيروت، سيقام بتاريخ اليوم 18-7-2023 اعتبارا من الساعة 20,15 ولغاية الساعة 21,00 حفل إضاءة شوارع وسط بيروت عبر المولدات الخاصة.لذلك، سيتم اعتباراً من الساعة 15,00 من التاريخ المذكور منع مرور السير كلياً في شارع فوش / وسط بيروت، وتحويله الى الطرقات المجاورة.يرجى من المواطنين الكرام أخذ العِلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.