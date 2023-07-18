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لبنان

لسالكي وسط بيروت... هذا ما أعلنته قوى الأمن

Lebanon 24
18-07-2023 | 06:42
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صدر عن المديريّـة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامة مـا يلـــــــــي:

عطفاً على كتاب محافظ مدينة بيروت، سيقام بتاريخ اليوم 18-7-2023 اعتبارا من الساعة 20,15 ولغاية الساعة 21,00 حفل إضاءة شوارع وسط بيروت عبر المولدات الخاصة.
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لذلك، سيتم اعتباراً من الساعة 15,00 من التاريخ المذكور منع مرور السير كلياً في شارع فوش / وسط بيروت، وتحويله الى الطرقات المجاورة.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العِلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.
 
 
 
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