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لبنان

تسليم وتسلّم في جامعة الحكمة بحضور المطران بولس عبد الساتر

Lebanon 24
18-07-2023 | 06:51
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أقامت جامعة الحكمة ULS حفل تسلم وتسليم بين رئيسة الجامعة للسنوات الثلاث الماضية البرفسور لارا كرم البستاني والرئيس الجديد للجامعة البروفسور جورج نعمة بحضور رئيس أساقفة بيروت للموارنة ووليّ الجامعة المطران بولس عبد الساتر وأعضاء مجلس الجامعة من العمداء رؤساء الكليات وكبار الموظفين.
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شكر المطران عبد الساتر البروفسور البستاني على ما قدمته خلال الفترة الماضية التي حفلت بصعوبات اقتصادية ومالية تزامنت مع جائحة كورونا، منوهًا بأن الجامعة خطت رغم كل التحديات خطوات أساسية على طريق تطويرها.

ودعا عبد الساتر الرئيس الجديد ومجلس الجامعة إلى الإستمرار في العمل لتحقيق المزيد من التقدم.

بدوره أعلن البروفسور نعمة أنه سيستكمل تطبيق الخطة الإستراتيجية التي بدأتها البروفسور البستاني بحيث تنخرط الجامعة في ورشة اعتمادها كما في ورشة ضمان الجودة والبحث العلمي. وشكر للمطران عبد الساتر ثقته بتعيين هو الثاني لعلماني على رأس الجامعة.

كذلك نوّهت البروفسور البستاني بما بادر إليه المطران عبد الساتر قبل ثلاث سنوات عندما طلب منها تولي رئاسة جامعة الحكمة فكانت المرأة الأولى والعلمانية الأولى على رأس جامعة كاثوليكية في لبنان. وأبدت ارتياحها لما تم إنجازه في السنوات الثلاث الماضية متمنية المزيد من الإنجازات لمصلحة الطلاب بما يشجعهم على البقاء في لبنان. وتوجهت إلى مجلس الجامعة بالقول: ستكونون يدًا واحدة وقلبًا واحدًا كما عرفتكم ولذلك ستحققون الأفضل!"
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