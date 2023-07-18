Advertisement

لبنان

كرامي من دار الفتوى: للإسراع في انتخاب رئيس والوصول إلى تسوية عنوانها الأساسي الحوار

Lebanon 24
18-07-2023 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1088689-638252856374916794.png
Doc-P-1088689-638252856374916794.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، النائب فيصل كرامي الذي قال بعد اللقاء :"زيارتي اليوم لسماحته للتهنئة بعودته من الحج وبرأس السنة الهجرية، ونتمنى أن يعيدها الله علينا وعلى الأمة جمعاء بالخير والعز والبركة، وأن نكون سوية العام المقبل في هذا المقام لنهنئ أنفسنا بإعادة بناء دولة القانون والمؤسسات، عبر انتخاب رئيس جمهورية نستطيع معه أن نعيد الانتظام إلى الحقل العام وإلى مؤسسات الدولة".
Advertisement

وتابع:" كانت جولة أفق في كل الأحداث التي حصلت مؤخرا وخصوصا في ما يتعلق بأحداث بقاعصفرين الضنية - وبشري، وما يتعلق تحديداً بالقرنة السوداء، ونحن التزمنا توصيات سماحته بالتهدئة والروية وتحكيم العقل والمنطق والقانون والمؤسسات، واللجوء إلى الدولة وعلى رأسها الجيش اللبناني الذي قام بواجبه ولا يزال تجاه أهله ومنطقته. كما شرحت له أننا نتلقى الاستفزازات والبيانات عالية السقف من أطراف كثيرة، إلا أننا نفاجأ من الإساءة التي نتلقاها بكل صدر رحب وبكل صبر، من بعض النواب لأننا لا نريد التصعيد، جل ما نريده هو الحرص على الحقوق، أن نكون سواسية في هذا البلد، نعيش بتناغم وتراحم وتعاضد وتعاطف، القضية بسيطة، وبسيطة جدا، القضية قضية ماء، وقضية ري، وقضية زرع، ومعالجتها تبدأ بأن تقوم الدولة بأقل واجباتها، وتنشئ البرك التي من خلالها نستطيع أن نسقي الزرع والماشية، ليس هناك شيء اسمه دمكم ودمنا، وليس هناك شيء اسمه أرضكم وأرضنا، نحن كلنا لبنانيون، وكلنا علينا أن نعيش معا، دمنا واحد، وحياتنا واحدة، ومصيرنا واحد".

وقال:"كذلك تطرقنا إلى الوضع السياسي، وإلى ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس جمهورية، والوصول إلى تسوية يكون عنوانها الأساسي "الحوار الذي يجمع بين اللبنانيين".

المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:18 | 2023-07-18
14:48 | 2023-07-18
14:22 | 2023-07-18
14:05 | 2023-07-18
14:00 | 2023-07-18
13:34 | 2023-07-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website