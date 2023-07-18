كرامي من دار الفتوى: للإسراع في انتخاب رئيس والوصول إلى تسوية عنوانها الأساسي الحوار

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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، النائب فيصل كرامي الذي قال بعد اللقاء :"زيارتي اليوم لسماحته للتهنئة بعودته من الحج وبرأس السنة الهجرية، ونتمنى أن يعيدها الله علينا وعلى الأمة جمعاء بالخير والعز والبركة، وأن نكون سوية العام المقبل في هذا المقام لنهنئ أنفسنا بإعادة بناء دولة القانون والمؤسسات، عبر انتخاب رئيس جمهورية نستطيع معه أن نعيد الانتظام إلى الحقل العام وإلى مؤسسات الدولة".وتابع:" كانت جولة أفق في كل الأحداث التي حصلت مؤخرا وخصوصا في ما يتعلق بأحداث بقاعصفرين الضنية - وبشري، وما يتعلق تحديداً بالقرنة السوداء، ونحن التزمنا توصيات سماحته بالتهدئة والروية وتحكيم العقل والمنطق والقانون والمؤسسات، واللجوء إلى الدولة وعلى رأسها الجيش اللبناني الذي قام بواجبه ولا يزال تجاه أهله ومنطقته. كما شرحت له أننا نتلقى الاستفزازات والبيانات عالية السقف من أطراف كثيرة، إلا أننا نفاجأ من الإساءة التي نتلقاها بكل صدر رحب وبكل صبر، من بعض النواب لأننا لا نريد التصعيد، جل ما نريده هو الحرص على الحقوق، أن نكون سواسية في هذا البلد، نعيش بتناغم وتراحم وتعاضد وتعاطف، القضية بسيطة، وبسيطة جدا، القضية قضية ماء، وقضية ري، وقضية زرع، ومعالجتها تبدأ بأن تقوم الدولة بأقل واجباتها، وتنشئ البرك التي من خلالها نستطيع أن نسقي الزرع والماشية، ليس هناك شيء اسمه دمكم ودمنا، وليس هناك شيء اسمه أرضكم وأرضنا، نحن كلنا لبنانيون، وكلنا علينا أن نعيش معا، دمنا واحد، وحياتنا واحدة، ومصيرنا واحد".وقال:"كذلك تطرقنا إلى الوضع السياسي، وإلى ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس جمهورية، والوصول إلى تسوية يكون عنوانها الأساسي "الحوار الذي يجمع بين اللبنانيين".